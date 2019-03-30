РИАМО - 30 мар. В московском центре помощи бездомным «Ангар спасения» в понедельник, 1 апреля, откроется прачечная, сообщил РИАМО в субботу представитель центра.

«В понедельник, 1 апреля, у нас открывается прачечная для бездомных», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на церемонию приедет Глава синодального отдела благотворительности Русской православной церкви епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.

Главная задача «Ангара» - дать бездомному человеку возможность сохранить в себе человека. Над решением этой задачи трудятся несколько человек и каждый играет в процессе свою уникальную роль.