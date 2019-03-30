РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. Подольское предприятие ЦНИИТОЧМАШ диверсифицировало свое производство и заключило договор на поставку блоков для станций очистных сооружений в торговых комплексах и местах массового пребывания людей, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«АО «ЦНИИТОЧМАШ» (входит в Госкорпорацию Ростех) заключило договор с ООО «Продакшн» на производство и поставку блоков для станций очистных сооружений, используемых в частном секторе и в торговых комплексах, местах массового пребывания людей. В соответствии с договором, предприятие должно изготовить 500 станций более чем 10 модификаций. Общий объем договора – около 5 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Осваивая новые виды продукции, ЦНИИТОЧМАШ реализует стратегию Госкорпорации Ростех по диверсификации производства и расширению выпуска гражданской продукции.

«ЦНИИТОЧМАШ предстоит организовать промышленную площадку и освоить производство новой для предприятия продукции - локальных очистных сооружений по российским разработкам с жизненным циклом более 60 лет. Сделать это предстоит в кратчайшие сроки. Первые поставки заказчику - уже в марте текущего года», - сказал коммерческий директор АО «ЦНИИТОЧМАШ» Иван Максимов.