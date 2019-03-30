РИАМО - 30 мар. Семь парков столицы подготовили праздничные программы ко Дню космонавтики, москвичи и гости города смогут увидеть пятна на Солнце, поучаствовать в мастер-классах, послушать лекции и создать макет ракеты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Программу ко Дню космонавтики подготовили семь столичных парков. Посвященные празднику мероприятия, мастер-классы, лекции и конкурсы в зонах отдыха пройдут 12 апреля. В этот день в 1961 году Юрий Гагарин совершил первый в истории полет в космическое пространство», - говорится в сообщении.

Каждый из парков отметит День космонавтики по-своему. Например, в парке Горького начнет работать народная обсерватория. Она расположена недалеко от главного входа и памятника Горькому.

«В обсерватории установлен большой телескоп. Его мощности вполне достаточно, чтобы рассмотреть далекие созвездия и даже увидеть пятна на Солнце. 12 апреля с 11:00 до 22:00 посетители смогут бесплатно понаблюдать за небесными светилами. На вечерних экскурсиях — 19:00-19:45 и 20:00-20:45 — астрономы расскажут о звездах и планетах и покажут их.

Однако на вечерние экскурсии необходимо зарегистрироваться на сайте парка, в каждую группу смогут записаться до 15 человек. Сезон наблюдения за космосом продлится в обсерватории до сентября.

В трех парках в честь Дня космонавтики организуют тематические мастер-классы. В парке Победы юные горожане вместе с родителями смогут изготовить открытку с изображением Юрия Гагарина и ракеты-носителя «Восток», а также бумажную аппликацию со звездами. Занятия пройдут в 15:00 на детской площадке парка у главного входа.

Парк «Фили» приглашает 12 апреля на площадку у главного входа, где в 14:00 состоится групповое занятие по изготовлению макетов ракет и звездолетов. Их соберут под руководством профессионального ракетостроителя из фольги, картона, антенн и других «космических» материалов. Предполагается, что это будут конструкции высотой до двух метров.

Мастер-класс по созданию макетов космических кораблей из картона запланирован в лектории на центральной площади парка «Кузьминки». Попасть на него можно в 17:00.

В саду имени Баумана в 20:30 пройдет лекция о космосе на английском языке. Узнать что-то новое и попрактиковаться в общении можно будет в здании администрации парка. Для посещения лекции необходима предварительная регистрация на сайте парка. Бабушкинский парк приглашает детей и их родителей принять участие в конкурсе рисунков, посвященных Дню космонавтики. Каждый участник получит задание нарисовать планету, ракету, комету или космический корабль.

А в Измайловском парке откроют выставку «Квантовый переход». На ней представят рисунки и видеоанимацию художника Александра Вселенского. Все работы посвящены космической тематике и исследованию Вселенной. Посмотреть экспонаты можно в выставочном павильоне «Арт-парк».

В День космонавтики вход в Музей Победы на Поклонной горе сделают бесплатным для всех посетителей с именем Юрий. Для этого необходимо предъявить паспорт в кассе выставочного комплекса. В музее можно будет не только изучить основную экспозицию, но и посмотреть документальный фильм о легендарном космонавте Георгии Береговом (1921–1995).