РИАМО - 30 мар. В подмосковном Серпухове снежный покров уже стаял до 1 сантиметра, а в Кашире и Черустях еще лежат сугробы по 14 сантиметров, сообщается на сайте «Метеоновости».

В пятницу утром по данным ВДНХ высота снежного покрова составляла 5 сантиметров, то в субботу в это же время уменьшилась уже до 3 сантиметров. Наибольшая высота снега зарегистрирована на северо-западе Москвы, в Тушине и Измайлове она составляет 7-8 сантиметров, а в центре города - всего 1 сантиметр.

«По области самые высокие сугробы отмечаются в Кашире и Черустях, по 14 сантиметров, а в Серпухове и Вязьме снег почти сошел, его высота - 1 сантиметр», - говорится в сообщении.