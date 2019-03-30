РИАМО - 30 мар. Старт месячнику по благоустройству в городском округе Солнечногорск дали парадом коммунальной техники, в нем приняли участие свыше 100 машин, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

Современные плужно-щеточные и поливальные машины пришли на замену снегоуборочным. Спецтехнику представили все коммунальные службы городского округа.

«Приведем в порядок и подготовим к весенне-летнему сезону дворы, улицы, дороги, особое внимание уделим общественным пространствам и местам притяжения для жителей Солнечногорья. В уборке будет задействовано свыше 100 единиц спецтехники», - сказал глава района Владимир Слепцов.

Он добавил, что главным событием общеобластного месячника станет субботник, который пройдет 20 апреля. На данному мероприятии в Солнечногорске высадят яблоневые и вишневые сады.

В день проведения масштабного субботника жители Солнечногорска также могут присоединиться ко всемирному флешмобу, посвященному уборке территорий. Участники интернет-челленджа выкладывают на своих страницах фотографии убранной территории в формате «до» и «после» с хэштегом #trashtag. Кроме того, у общеобластного субботника есть собственный хештег #грязинет.

С субботы по 20 апреля в Московской области проходит месячник благоустройства, который начнется с парада коммунальной техники в муниципалитетах. Муниципальные субботники состоятся 30 марта, 6 и 13 апреля. Общеобластная уборка пройдет в Подмосковье 20 апреля.

В ходе весенних субботников на территории региона планируется высадить 27 тысяч саженцев деревьев и кустарников, среди них рябина, липа, остролистный клен и сирень.