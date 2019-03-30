РИАМО - 30 мар. На Бесединском шоссе в столице вечером 29 марта таксист совершил столкновение с автомобилем Mercedes, который отбросило прямо на сотрудника Центра организации дорожного движения, сообщается на сайте kp.ru.

В процессе оформления сотрудников ЦОДД документов на ДТП таксист на скорости стал пересекать перекресток на красный свет.

«Дальше столкновение с Mercedes, который отбросило на нашего сотрудника. Только хорошая реакция позволила избежать серьезной травмы, обошлось ушибом. Но в такси находилась 19-летняя девушка. Она получила перелом кисти правой руки», - отметил представитель ЦОДД.

На сданный момент установлено, что водитель такси - русский, уроженец Новосибирска. По предварительной информации, путевой лист и медосмотр у него были, машина такси техосмотр проходила.

«Фактически все формальности соблюдены, но водитель гнал на красный свет», - уточняется в материале.