РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мар. Жители подмосковных Люберец пожаловалась на наркоманов в подъезде, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В субботу в гимназии N20 проходит встреча главы с жителями.

«У меня в подъезде собираются наркоманы. Они сидят прямо на лестнице, а полиция не хочет приезжать», - сказала жительница.

По словам начальника участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Люберецкое» подполковника полиции Сергея Ретюнского, полиция проведет там рейд и проконтролирует порядок.

«В моем доме живет женщина, она устроила притон. Полиция ее забирает, а потом возвращает», - отметила другая жительница.

Глава Люберец Владимир Ружицкий поручил своим заместителям разобраться с данным вопросом.