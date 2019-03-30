РИАМО - 30 мар. Среднесуточная температура воздуха в столице будет 8-10 градусов, что на 5-6 градусов выше климатической нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

Календарный март завершается и погода, после кратковременного похолодания, возвращается в теплое русло.

«Сегодня (30 марта - ред.) максимальная температура в городе ожидается от 8 до 10 градусов тепла, а ее среднесуточное значение на 5-6 градусов превысит обычные для этой поры. Но даже при таком тепле, рекордных значений сегодня температуре не достичь», - говорится в сообщении.

Рекорд останется в аномально теплом, 2007 году, когда 30 марта максимальная температура достигла плюс 17,5 градусов. А самая холодная ночь отмечалась в далеком 1899 году, под утро морозы усилились до минус 18,8 градуса

В прошлом, 2018 году, ночь была морозной, минус 9,1 градуса, а днем потеплело до плюс 3,3. Осадков не отмечалось, но снега было еще много, на метеостанции ВДНХ - 41 сантиметр.