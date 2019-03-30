РИАМО - 30 мар. Торжественный старт месячника по благоустройству прошел в субботу в Московской области, его открыли парадом коммунальной техники, сообщается в Instagram-аккаунте министерства благоустройства региона.

«Сегодня (30 марта - ред.) на территории Московской области в рамках торжественного старта месячника по благоустройству проходит парад коммунальной уборочной техники. В параде запланировано участие более 5 тысяч единиц техники и порядка 12 тысяч сотрудников коммунальных служб. Субботники пройдут под девизом: «Вместе лучше!» - говорится в сообщении.

Техника, приминающая участие в параде, по окончанию мероприятия будет задействована для проведения муниципальных субботников.

Также жители Подмосковья могут присоединиться к всемирному флешмобу, посвященному уборке территорий, который проходит в соцсетях с хэштегом #trashtag. Участники интернет-челленджа выкладывают на своих страницах фотографии убранной территории в формате «до» и «после». Кроме того, у общеобластного субботника есть собственный хештег #грязинет.

С субботы по 20 апреля в Московской области проходит месячник благоустройства, который начнется с парада коммунальной техники в муниципалитетах. Муниципальные субботники состоятся 30 марта, 6 и 13 апреля. Общеобластная уборка пройдет в Подмосковье 20 апреля.

В ходе весенних субботников на территории региона планируется высадить 27 тысяч саженцев деревьев и кустарников, среди них рябина, липа, остролистный клен и сирень.

Субботники пройдут в каждом подмосковном парке, однако основные парковые площадки выбраны в Красногорске, Дмитрове, Одинцове и Балашихе.