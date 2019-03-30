РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. В микрорайоне Климовск Подольска утром прошел первый субботник, в нем приняло участие более 450 человек, сообщил «РИАМО в Подольске» замначальника территориального управления Климовск Иван Ермаков.

«В микрорайоне Климовск субботник проходил по всей территории. Уборку проводили все подрядные организации, закрепленные за территориями, в том числе дорожной сети, бесхозных территорий, парков. Всего более 450 человек приняли участие в субботнике, в том числе 18 представителей администрации. Управляющие организации, помимо штатных дворников, сами вышли на уборку. «Мосавтодор» также приводит свою сеть в порядок», - сказал Ермаков.

Управляющая компания МУП «СЕЗ», которая содержит 99% домов в Климовске, очищала придомовые территории. Все образовательные учреждения свою территорию также приводили в порядок.