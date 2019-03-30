РИАМО - 30 мар. В столице 31 марта температура воздуха может подняться до 12 градусов тепла, таким образом, воскресенье может стать самым теплым днем с начала года в Москве, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что эти выходные на территории Европейской России обещают стать самыми теплыми с начала года. В некоторых регионах температура уже, как в конце апреля.

«В Москве в субботу из-за облаков начнет выглядывать солнце, обойдется без существенных осадков, и температура повысится до плюс 7-9, в воскресенье небо еще прояснится, что позволит воздуху прогреться до плюс 10-12, небольшой дождь возможен лишь вечером. 31 марта в столице станет самым теплым днем с начала года», - написал Тишковец в Instagram.

Он добавил, что в понедельник весна «немножко споткнется» (ночью кратковременные осадки в смешанной фазе) - похолодает до плюс 6 градусов, а затем столбики термометров вновь устремятся к 10-градусной отметке.

«Москва будет находится всю следующую неделю в самом «сердце» антициклона, обещаю много солнца и штиль. Радуемся наступлению настоящей весны и отличных всем выходных!» - заключил синоптик.