РИАМО - 30 мар. Работы на закрытом с субботы участке Сокольнической линии метро могут завершиться раньше срока, тогда его откроют 4 апреля, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Станции Сокольнической линии подземки «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского» закрыли в субботу для завершения строительства Большой кольцевой линии метро по 5 апреля.

«Мы надеемся, что нам удастся пройти (тоннелепроходческим щитом - ред.) также не за шесть дней, как планировали, а за пять. Самое главное, конечно, безопасность», - сказал Хуснуллин.

Пассажирам рекомендуется выбирать маршруты в объезд станции «Комсомольская». При этом предпочтение стоит отдать станциям Московского центрального кольца, наземному общественному транспорту и компенсационным маршрутам городского транспорта.

Во время закрытия станций метро курсируют бесплатные автобусы КМ. Они ходят от станции «Комсомольская» до «Черкизовской» и останавливаются у станций «Красносельская», «Сокольники» и «Преображенская площадь».

В районах Красносельский, Сокольники и Преображенское изменится схема движения и парковки для обеспечения приоритетного проезда городского транспорта. Ограничения движения будут действовать до 04:30 6 апреля.

Станции «красной» линии закрыли для завершения строительства северо-восточного участка Большого кольца метро, часть которого проходит прямо под станцией «Сокольники». Прекращение движение поездов во время проведения таких работ обусловлено строительными нормами и необходимо для обеспечения безопасности перевозок.

На новом участке Большого кольца появятся станции «Шереметьевская», «Ржевская», «Стромынка», «Рубцовская», «Лефортово» и «Авиамоторная». После запуска новой линии пассажиры смогут экономить до 30 минут в день при поездках.