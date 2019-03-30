РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. В подмосковном Подольске торжественно отметили День работников культуры, отличившимся вручили муниципальные награды, сообщается на сайте администрации горокруга.

В концертном зале администрации горокруга Подольск 29 марта свой профессиональный праздник отметили работники культуры. Праздничный вечер открыли участники спортивно-танцевального клуба «Идеал» ДК «ЗиО», которые пригласили всех на бал-маскарад.

«По традиции в этот день чествовали тех, кто на протяжении многих лет остается верным своему призванию. Лучшим вручили муниципальные награды, среди них руководитель образцовой студии эстрадного вокала «Премьера» при ДК имени Карла Маркса Людмила Шашкина, которую отметили почетным знаком «Добро и милосердие». Звукооператор парка культуры и отдыха имени Виктора Талалихина Владимир Поляков, директор сельского Дома культуры «Быково» Лариса Андриянова и художественный руководитель Дворца культуры «Октябрь» Елена Мотасова награждены знаком отличия «За заслуги перед городским округом Подольск» I степени», - говорится в сообщении.

Всего в сфере культуры Подольска трудятся более 250 человек – это сотрудники учреждений культуры, музеев, парков, библиотек. С профессиональным праздником работников культуры поздравил глава Подольска Николай Пестов. Он отметил, что культурная жизнь в округе развивается и находится на самом высоком уровне.

«В Домах и Дворцах культуры, музеях и библиотеках, парках культуры, музыкальных и художественных школах работают настоящие профессионалы своего дела. Мы гордимся вами – работниками культуры Большого Подольска. Значительное число наших коллективов носят звания «Образцовых» и «Народных», подтверждая их своим ежедневным трудом. Наши мероприятия высоко оцениваются на федеральном и областном уровнях, но главное – они оцениваются нашими жителями. Вы своим ежедневным трудом доказываете, что Подольск – это город высокой культуры. Желаю вам здоровья, благополучия и новых творческих успехов!» - сказал Пестов.

Продолжился вечер выступлением творческих коллективов Подольска. Кульминацией праздника стало выступление популярной артистки театра и кино, Народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко.