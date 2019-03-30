РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. В администрации Подольска 10 молодым семьям торжественно вручили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, сообщается на сайте администрации горокруга.

Торжественное вручение свидетельств семьям - участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы Подольска «Жилище» состоялось в администрации муниципалитета 29 марта.

«Глава Подольска Николай Пестов вручил свидетельства, подарки и цветы молодым семьям Каратаевых, Барановых, Воронковых, Шихшабековых, Климановых, Назаровых, Любимовых, Вавило, Вебер, Ишкуловых. Максимальная сумма свидетельства на получение социальной выплаты составила более 2,3 миллионов рублей, минимальная – более 1,2 миллиона рублей. Общая сумма предоставленных в 2019 году выплат составила более 14,6 миллионов рублей из трех бюджетов – федерального, областного и местного», - говорится в сообщении.

В Подольске подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» действует с 2007 года. За это время общий объем финансирования составил более 132,3 миллиона рублей.

«Мне очень приятно, что в зале люди самых разных возрастов, приятно слышать детские голоса. Более 130 человек за прошедший период времени приняли участие в программе. Сегодня десяти семьям, которые получат свидетельства, желаю успехов, улучшения жилищных условий, всего самого доброго в жизни! Спасибо вам за участие, вопрос этот социально значимый», - сказал Пестов.

На мероприятии подчеркнули, что программа «Обеспечение жильем молодых семей» пользуется большой популярностью как в Подольске, так и на всей территории Московской области.

Реализация подпрограммы в Подольске проходит в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате ЖКУ» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» и государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы.