РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мар. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий принял участие в субботнике в Центральном парке культуры и отдыха, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».
В субботу в Люберцах стартовал месячник по благоустройству.
«Сегодня (30 марта - ред.) прошел первый субботник. У нас была задача проверить силы и средства. Это установка губернатора Андрея Воробьева провести субботники», - сказал Ружицкий.
Он добавил, что жители активно участвоваи в субботнике. Для них в Центральном парке организовали концерт и полевую кухню.
В субботнике вместе с Ружицким принял участие депутат Мособлдумы Игорь Коханый.
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