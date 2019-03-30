РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мар. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий принял участие в субботнике в Центральном парке культуры и отдыха, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В субботу в Люберцах стартовал месячник по благоустройству.

«Сегодня (30 марта - ред.) прошел первый субботник. У нас была задача проверить силы и средства. Это установка губернатора Андрея Воробьева провести субботники», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что жители активно участвоваи в субботнике. Для них в Центральном парке организовали концерт и полевую кухню.

В субботнике вместе с Ружицким принял участие депутат Мособлдумы Игорь Коханый.