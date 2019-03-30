РИАМО - 30 мар. В Москве через две недели планируют открыть транспортно-пересадочный узел «Саларьево», сообщил журналистам в субботу заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Буквально через две недели, я думаю, максимум откроется ТПУ «Саларьево», могу сказать, что интеграция ветки метро «Саларьево» непосредственно с автовокзалом, с большим общественно-деловым центром уже проведена. У нас там был отдельный этап строительства. На него получено разрешение на строительство», - сказал Хуснуллин.

По его словам, в общей сложности в Москве планируется создать 96 капитальных ТПУ.

«В прошлом году было пять введено крупных узлов. В этом году мы планируем еще четыре ввести», - отметил Хуснуллин.

ТПУ «Саларьево» - это мощнейший транспортный узел, где будет порядка 6 тысяч парковочных мест, остановки междугородних и городских автобусов.