РИАМО - 30 мар. Около четверти территории в старых границах столицы занимают промышленные зоны, которые власти города постепенно благоустраивают, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«В старых границах Москвы фактически 25% территории - это промышленные зоны. И наша задача, чтобы, конечно, эти зоны стали благоустроенными, качественными, чтобы они повлияли на развитие города», - сказал Хуснуллин.

По его словам, работа ведется планомерно. Примерно 4 тысячи гектаров на данных территориях имеют градостроительную документацию.

В 2018 году в старых столичных промзонах возвели уютные микрорайоны, всего построили 3,5 миллиона квадратных метров недвижимости.