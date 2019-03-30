РИАМО - 30 мар. Продление Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена до столичного района Гольяново планируют создать к 2023 году, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы вчера с мэром на штабе по градостроительной политике обсуждали <…> продление ветки до Гольянова. Мы подготовили проектные решения, вчера мэром было принято решение о разработке градостроительной документации, подготовки проекта планировки, о выделении средств на проработки трассировок этой линии, то есть где, в каком месте она пройдет, сколько времени займет», - сказал Хуснуллин.

По его словам, для Москвы эта тема не входит в число первоочередных. Сейчас в столице самые главный проект метро – это Большая кольцевая линия.

«Мы ее (строительство станции в Гольянове – ред.) параллельно начнем двигать, чтобы к 2023 году эту станцию построить», - отметил заммэра.

Он добавил, что место и точное прохождение участка до Гольянова станет известно в течение шести месяцев.

Ранее Хуснуллин сообщал, что строительство станции «Гольяново» может начаться в 2022-2023 годах.