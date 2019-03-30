РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мар. Свыше 150 единиц коммунальной техники приняли участие в параде в Люберцах, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

«Сегодня в Подмосковье, в том числе и в Люберцах, стартовал парад коммунальной техники. В нем приняло участие 154 единицы. Это не вся техника, которая убирает улицы ежедневно, у нас ее гораздо больше», - сказал Ружицкий.

Парад стартовал от площади перед администрацией и прошел по улице Кирова. Технику украсили шарами и повесили на машины баннеры с надписью «Субботник».

В рамках месячника по благоустройству в субботу, а также 6, 13 и 20 апреля на территории городского округа Люберцы будут проходить субботники, в рамках которых приведут в порядок малые архитектурные формы, ограждения, фасады зданий.

Также в порядок приведут памятники в скверах и парках.