РИАМО - 30 мар. В Москве Каховскую линию метро будут стараться реконструировать раньше срока и сдать не через два, а через полтора года, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

До конца 2019 года власти Москвы планируют начать работы по реконструкции участка Каховской линии от «Каширской» до «Каховской». Также с субботы станция метро «Каховская» закрылась для модернизации инфраструктуры и включения ее в состав Большой кольцевой линии метро (БКЛ).

«Мы сейчас вышли на все участки БКЛ, и она (Каховская линия - ред.) будет закрыта на достаточно долгий период, на период реконструкции, на два года. Мы должны за два года полностью реконструировать, потому что этот участок линии был построен 30 лет назад, уже достаточно устарел. Мощность, энергоустановки не позволяют эксплуатировать современное метро. Будем стараться открыть ее года через 1,5», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что с субботы также закрыт участок Сокольнической линии в связи с работой тоннелепроходческого щита.

«Если щит идет под действующим метрополитеном, по требованиям безопасности нельзя эксплуатировать на этот период ветку. Скорость проходки снижаем. Если мы в обычном грунте идем порядка 12-15 метров в сутки, то при прохождении под действующей линией метрополитена мы идем со скоростью 2-3 метра в сутки. Эта техническая зона, при которой особые условия прохождения, подразумевает прохождение за шесть дней», - подчеркнул заммэра.