РИАМО - 30 мар. Певице Юлии Началовой, скончавшейся в марте, не дадут посмертно звание заслуженной артистки России, сообщает Газета.ru.

Ранее в сети появилась петиция, призывающая дать Началовой звание посмертно. Ее подписали свыше 4,6 тысячи человек.

«К сожалению, только выяснила - по закону посмертно не положено. Вот так», - сказала пиар-директор артистки Анна Исаева.

Началова скончалась 16 марта в столичной больнице в возрасте 38 лет. Певица страдала от ряда серьезных заболеваний.

За несколько дней до смерти Началову госпитализировали в клинику с ссадиной на ноге, на которой возник отек из-за подагры и сахарного диабета. Также у певицы резко подскочил уровень сахара в крови. Началову ввели в состояние искусственной комы, из которого она так и не вышла. Артистку похоронили на Троекуровском кладбище, ее могила на 17-м участке рядом с могилой основателя НТВ Игоря Малашенко.

Началова была известна по песням «Герой не моего романа», «Между мной и тобой», «Цветик-семицветик». Была ведущей шоу «Один в один» на телеканале «Россия-1».