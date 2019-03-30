РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. В подмосковном Подольске первый субботник в нынешнем году начался с парада коммунальной техники, в котором приняли участие около 35 машин, сообщил «РИАМО в Подольске» замглавы администрации по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Подольска Анатолий Гребенюк.

«В субботу (30 марта - ред.) в 9:00 в Подольске прошел парад коммунальной техники, в котором приняло участие около 35 единиц техники от порядка 15 организаций, обслуживающих внешнее благоустройство горокруга. Колонну сформировали на круге возле Южного обхода возле КСК «Фаворит», затем техника прошла по улице Кирова до площади Ленина. Таким образом мы показали жителям, какая мощная техника примет участие в месячнике по благоустройству города и поддержит их на субботниках», - сказал Гребенюк.

Коммунальные организации МБУ «Подольский комбинат благоустройства», МУП «ДЕЗ», МУЖРП №5, МУП ЖПЭТ №2, МУП «Водоканал» и другие предоставили по 1-2 машины из своих парков для парада. Технику подобрали разную - для уборки дорог, полива, перевоза мусора. После парада водители направили машины на места проведения субботников.

«В месячнике благоустройства будут задействованы все предприятия жилищно-коммунального комплекса, охвачены все территории», - заключил Гребенюк.