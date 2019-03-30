РИАМО - 30 мар. Движение с пассажирами на участке Некрасовской (Кожуховской) линии московского метро от станции «Косино» до «Нижегородской» планируют запустить в конце 2019 года, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Вторая часть участка от «Косина» до «Нижегородской», это ветка Кожуховская, плюс две станции БКЛ - «Авиамоторная», «Лефортово» - этот участок мы планируем закончить конец года, максимум с пассажирами поедем в начале года», - сказал Хуснуллин.



Он уточнил, что линия разделена на два участка, первый участок от «Некрасовки» до «Косина» построен на 99%, идут пуско-наладочные работы, запуск участка с пассажирами запланирован на конец мая - начало июня.

Всего на Некрасовской линии разместятся восемь станций – «Нижегородская улица», «Стахановская», «Юго-Восточная», «Окская», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».

«Розовая» ветка существенно разгрузит пассажиропоток на Таганско-Краснопресненской линии и в целом улучшит транспортную ситуацию в районах Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также в подмосковных Люберцах.