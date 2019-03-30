РИАМО - 30 мар. В текущем году архитектурно-художественную подсветку планируют сделать на 64 столичных зданиях, в прошлом году она появилась на 230 объектах, говорится в сообщении пресс-службы департамента ЖКХ Москвы.

«В 2019 году запланировано выполнить устройство архитектурно-художественной подсветки на 64 объектах: на набережных Москвы-реки, храмах в Сокольниках, в Бибиреве, музее-панораме «Бородинская битва» и других», - говорится в сообщении.

В субботу в столице пройдет экологическая акция «Час Земли». В рамках акции, которая стартует в парке «Зарядье», ровно на час - с 20:30 до 21:30 - будет отключена архитектурная подсветка более 2 тысяч зданий и сооружений на всей территории города.

В 2018 году департаментом были выполнены работы по устройству архитектурно-художественной подсветки на 230 объектах, и в субботу некоторые из них, такие как здание Белорусского вокзала, Китайгородская стена, МХАТ имени Горького, московский театр на Таганке, детский музыкальный театр имени Н.Сац выключаются впервые.

Традиционно отключается подсветка архитектурного ансамбля Московского Кремля, храма Христа Спасителя, стадиона «Лужники», Большого театра, Совета Федерации и Госдумы, зданий правительства Москвы, домов на улицах Новый Арбат и Тверская, установок архитектурно-художественной подсветки (АХП) на гостиницах и вокзалах, и находящихся на балансе ГУП «Моссвет».

Также в рамках акции отключат подсветку на Останкинской башне, МЦК, в парке «Зарядье», павильонах ВДНХ и на других объектах. В нынешнем году впервые в рамках акции «Час Земли» будет выключена подсветка Никольской улицы.

Международная экологическая акция «Час Земли» проводится в Москве с 2009 года правительством Москвы совместно с WWF России. Каждый год ровно на час на всей территории города гаснет архитектурная подсветка знаковых достопримечательностей.

«Акция «Час Земли» — отличный способ присоединиться к мировому экологическому движению по защите природы. Сегодня акция объединяет два миллиарда людей в 188 странах мира», - уточняется в материале.

Организаторы крупнейшего международного эко-события призывают отключить электричество всего на час, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата, негативного воздействия производства на окружающую среду, а также экономии природных ресурсов.