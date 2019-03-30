РИАМО - 30 мар. Аэропорт «Домодедово» впервые решил принять участие в акции «Час Земли», в воздушной гавани в субботу погасят подсветку многоуровневого паркинга P2, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы аэропорта.

«Московский аэропорт «Домодедово» впервые примет участие во Всемирной экологической акции «Час Земли». 30 марта в 20:30 погасит внешнюю подсветку фасада многоуровневого паркинга P2, который расположен напротив здания терминала», - сказал собеседник агентства.

По его словам, многоярусный паркинг – самое ярко освещенное здание в архитектурном ансамбле аэропорта. Погасив фасадное освещение P2, аэропорт Домодедово присоединяется к сотням тысяч компаний по всему миру, которые в этот день напомнили о необходимости бережно относиться к ресурсам планеты.

P2 емкостью 1,5 тысячи мест - первый многоуровневый паркинг в аэропорту. Он был введен в эксплуатацию в июне 2018 года к чемпионату мира по футболу в России.

В субботу с 20:30 до 21:30 в Москве и Московской области погаснет подсветка некоторых зданий в рамках экологической акции «Час Земли», жители столицы и Подмосковья смогут поучастовать в ней, отключив свет и электроприборы.

Акция «Час Земли» ежегодно проводится под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF), в этом году она пройдет уже в 13-й раз. Это одна из самых массовых акций в мире, цель которой – напомнить жителям планеты о важности заботы об окружающей среде и актуальных экологических проблемах. В акции принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру из более чем 188 стран, гаснет подсветка более 18 тысяч архитектурных памятников.