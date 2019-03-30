РИАМО - 30 мар. Доля природного газа в топливном балансе столицы приближается к 100%, таким образом энергетический комплекс города является одним из самых экологически чистых в мире, говорится в сообщении пресс-службы департамента ЖКХ Москвы.

«Энергетический комплекс Москвы является одним из самых экологически чистых в мире: доля природного газа в топливном балансе российской столицы приближается к 100%. Природный газ по показателям экологичности многократно превосходит известные виды твердого и жидкого топлива, что позволяет исключить попадание вредных выбросов в воздушный бассейн мегаполиса», - сказал руководитель департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев.

Он подчеркнул, что добиться высокой экологической безопасности при эксплуатации объектов газораспределительной системы города удалось за счет их планомерной реконструкции и внедрения передовых технологий.