РИАМО - 30 мар. Следствие организовало проведение доследственной проверки по информации о травмировании 5-летнего ребенка в бассейне Балашихи, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«Следственным отделом по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о травмировании пятилетнего мальчика в бассейне», - говорится в сообщении.

Из сообщений СМИ следует, что в одном из бассейнов Балашихи руку пятилетнему мальчику засосало в сливную трубу, ребенок не смог самостоятельно освободиться, из-за чего наглотался воды и был госпитализирован в медицинское учреждение.

В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в публикации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.