РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 мар. В подмосковном Королеве члены общественной палаты выявили детские сады и школы, не оборудованные пешеходными переходами, сообщается на странице палаты в Instagram.

Общественная палата Королева в течение месяца проводила общественный мониторинг по оценке безопасности дорожного движения возле 19 образовательных учреждений, детских садов и школ.

«Мониторингом установлено, что у большинства образовательных учреждений проблема безопасности на дорогах решена. Имеются пешеходные переходы с горизонтальной разметкой, установлены дорожные знаки в необходимых местах и пешеходные барьерные ограждения. Мониторинг также выявил участки у образовательных учреждений, которые не оборудованы в соответствии с ГОСТом и являются проблемными. К ним относятся территории возле школы №5, ДОУ №11 и ДОУ №21», - говорится в сообщении.

Выходы с территорий данных учреждений напрямую прилегают к зоне несанкционированных парковок автотранспорта или находятся рядом с проезжей частью, где отсутствуют дорожные знаки, лежачие полицейские, дорожная разметка. По результатам проверки составлен акт с рекомендациями, который будет направлен в администрацию города для принятия мер по устранению недостатков в организации дорожного движения возле образовательных учреждений. Общественная палата будет держать вопрос на контроле.