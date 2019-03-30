РИАМО - 30 мар. Возгорание произошло в квартире жилого дома на улице Вешних Вод в столице, пожарные спасли из огня четырех человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

В субботу в 01:55 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: улица Вешних Вод, дом 8, корпус 3.

«Происходило загорание в одной из квартир на 11-м этаже жилого дома на общей площади около 30 квадратных метров. Оперативно прибывшим к месту загорания пожарным удалось не допустить распространения огня, в 02:41 пожар был ликвидирован», - говорится в сообщении.

В ходе проведения работ по ликвидации загорания пожарные спасли четырех человек и еще 30 человек эвакуировали с вышележащих этажей. Всех спасенных передали медикам для осмотра.