РИАМО - 30 мар. Накануне от болезни скончался бывший главный редактор журнала «Коммерсант-Власть» Максим Ковальский, ему было 54 года, сообщает газета «Коммерсант».

«29 марта в 22:30 не стало Максима Ковальского. Ему было 54 года. Болезнь оказалась сильнее», - говорится в сообщении.

В «Коммерсанте» он работал с 1990 года. Трудился выпускающим редактором газеты, главным редактором журнала «Коммерсант-Власть», креативным директором издательского дома.

«Но самое главное - был нам учителем, примером и другом», - добавляется в материале.