РИАМО - 30 мар. Муслима Джамбекова, устроившего смертельную дорожную аварию на Можайском шоссе в столице, в субботу доставили из Грозного в Москву, сообщается на сайте МВД РФ.

«Сегодня из Грозного в Москву сотрудниками полиции доставлен Муслим Джамбеков. Он подозревается в совершении в ночь на 25 марта дорожно-транспортного происшествия на Можайском шоссе города Москвы, в результате которого два человека погибли, а еще один был госпитализирован с тяжелыми травмами», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что в ближайшее время Джамбеков будет передан сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации.

В ночь с 24 на 25 марта на 16-м километре Можайского шоссе произошла дорожная авария. Водитель Mercedes-Benz Gelandewagen на большой скорости протаранил автомобиль «Нива». В результате ДТП погибли женщина и ее 14-летняя дочь, мужчину-водителя госпитализировали. За рулем иномарки находился ранее судимый чеченец Муслим Джамбеков, который скрылся с места аварии. Он был объявлен в розыск.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Джамбекова добровольно сдаться полиции и понести наказание в соответствии с законом. После этого Джамбеков явился с повинной в отдел полиции №3 УМВД РФ по городу Грозный.