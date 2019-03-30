РИАМО - 30 мар. Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, температура воздуха поднимется до плюс 8 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 6-8 градусов, по области - плюс 3-8 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 65%.

«Такая весенняя перестройка и неустойчивые метеопараметры в переходные сезоны года могут негативно влиять на самочувствие, настроение, физическую работоспособность метеозависимых людей. У наиболее метеочувствительных людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, синдромом хронической усталости, могут отмечаться и различные симптомы ухудшения общего состояния», - предупреждают синоптики.

Регулярные закаливающие процедуры, прогулки на свежем воздухе, прием поливитаминов, адаптогенов, лекарств, рекомендованных лечащим врачом, помогут уменьшить проявления метеочувствительности.