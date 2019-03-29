РИАМО - 29 мар. Президент РФ Владимир Путин наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает Газета.ru.
Путин подписал соответствующий указ.
«Глава верхней палаты была приставлена к высшей государственной награде за выдающийся вклад в разработку и создание новой специальной техники, а также за укрепление обороноспособности страны», – говорится в сообщении.
Матвиенко возглавляет Совет Федерации России с августа 2011 года.
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