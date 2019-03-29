РИАМО - 29 мар. Министерство инвестиций и инноваций Московской области утвердило бизнес-план трех новых компаний, претендующих стать резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На совещании под руководством заместителя министра инвестиций и инноваций региона Антона Логинова свои проекты защитили ООО «Кэрот Бродкаст», ООО «Райтконф» и ООО «Гравион-технолоджи».

«Согласно бизнес-планам, IT-компании инвестируют в проекты порядка 14 миллионов рублей и создадут 40 рабочих мест», – отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

ООО «Кэрот Бродкаст» будет заниматься разработкой программного обеспечения для графического оформления телевизионного эфира в режиме реального времен. Среди потенциальных клиентов будущего резидента – крупнейшие федеральные каналы: Первый канал, ВГТРК, «Газпром медиа», Матч ТВ.

ООО «Райтконф» планирует производить программное обеспечение для проведения аудио и видеоконференций. Продукт компании нацелен на оптимизацию совместной работы территориально удаленных пользователей. Это может стать альтернативой традиционным звонкам, деловым встречам, совещаниям и семинарам. В процессе конференций общения могут демонстрироваться текстовые и графические материалы, проводиться презентация.

ООО «Гравион-технолоджи» намерен разрабатывать и выпускать программное обеспечение для оптимизации процессов BIM-моделирования в строительстве.