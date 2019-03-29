РИАМО – 29 мар. Представители Российской Федерации и Эфиопии планируют заключить соглашения о сотрудничестве в различных сферах в ходе встречи, которая пройдет в Аддис-Абебе в апреле текущего года, сообщает Федеральное агентство новостей.

Заявление было сделано после встречи эфиопского дипломата с заместителем министра иностранных дел России Андреем Кемарским, который возглавляет департамент Африки в российском дипломатическом ведомстве.

«Это соглашения об использовании ядерной энергии в мирных целях, о торговле и о туризме», – сообщил Мехретеаб Мулугета, представляющий в МИД Эфиопии департамент по сотрудничеству со странами Европы.

Дипломат обратился к российским бизнесменам, призвав их инвестировать в Эфиопию.

«Мы хотим наращивать сотрудничество, мы хотим видеть российские компании в Эфиопии, хотим, чтобы они помогали нам в инфраструктурных и промышленных проектах», – отметил Мулугета.

В первой половине марта с визитом в Эфиопии побывал министр иностранных дел России Сергей Лавров.