РИАМО - 29 мар. К реализации подмосковного проекта «Добрая поликлиника» в Котельниках подключилась городская поликлиника, там организована работа участковой службы и особо востребованных узких специалистов по субботам, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Котельниковская городская поликлиника подключилась к реализации регионального проекта «Добрая поликлиника». В учреждении уже увеличено время приема участковых терапевтов и педиатров, создана бригада неотложной помощи, которая обслуживает вызовы на дому», – сказал министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Матвеев.

Он отметил, что также организованы сестринские посты в терапевтическом и педиатрическом отделениях, где теперь осуществляется выписка справок, направлений на анализы, госпитализацию, консультации в другие медицинские организации.

«Благодаря тому, что мы оградили врача от огромного количества письменной работы, увеличили часы приемов врачей первичного звена, в Котельниковской поликлинике удалось сократить время ожидания приема педиатров и терапевтов с пяти дней до 1-1,5. Кроме того, организована работа участковой службы и особо востребованных узких специалистов по субботам», – подчеркнул Матвеев.

Он добавил, что также в учреждении решается вопрос привлечения дополнительных медицинских кадров – в ближайшее время на работу выходит новый участковый врач-терапевт.