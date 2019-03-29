РИАМО - 29 мар. Переселение жителей двух старых пятиэтажек по программе реновации в два новых дома в районе Котловка на юго-западе столицы начнется 30 марта, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Два новых дома на улице Дмитрия Ульянова, 45, и Севастопольском проспекте, 22, площадью 10,8 тысячи квадратных метров каждый готовы принять жителей двух старых пятиэтажек, расположенных по адресам: улица Дмитрия Ульянова, дом 47, корпус 2, и улица Дмитрия Ульянова, дом 49, корпус 2. Программа реновации стартует в Котловке – это 17-й район, где началось переселение граждан», – отметил заместитель руководителя департамента Андрей Валуй.

По его словам, с 30 марта в центре информирования начнется работа по переселению участников программы. Специалисты центра помогут в подборе документов, покажут квартиры, а также расскажут о порядке докупки жилых помещений.

«Благодаря тому, что старые дома расположены в непосредственной близости от новостроек, жители сохранят свой привычный уклад жизни и привязку к объектам социальной инфраструктуры. Это хороший пример того, что переселение осуществляется не только в границах района, но и в границах одного квартала», – подчеркнул Валуй.

Он напомнил, что в двух стартовых домах находится 243 квартиры. Во всех квартирах проведена отделка в соответствии со стандартами программы реновации. Дома адаптированы для маломобильных групп граждан.

«На месте пятиэтажек предусматривается строительство нового жилья, туда поедут следующие участники реновации, тем самым будет обеспечено волновое переселение», – пояснил замруководителя департамента.

Он добавил, что в этом квартале находится 17 домов, включенных в программу реновации. Здесь будет вестись не только жилищное строительство, но и возводиться объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Таким образом, мы получим комплексную застройку и городскую среду принципиально нового качества.

Валуй напомнил, что в настоящее время в целом по городу переселение идет в 35 стартовых дома. Обеспечено начало переселения из 57 домов, из которых два полностью отселены, пять – снесены.

«В этом году мы планируем начать переселение более 12 тысяч участников программы. В проектировании сейчас находится 49 домов общей площадью около 800 тысяч квадратных метров, а в строительстве 106 площадью более 1,3 миллиона квадратных метров жилья. Введено в эксплуатацию 40 домов площадью 400 тысяч квадратных метров, которые уже заселяются или готовятся к заселению», – заключил Валуй.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов. Для реализации программы сформирован и утвержден перечень из 323 стартовых площадок, работа по подбору которых продолжается.

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