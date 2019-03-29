РИАМО – 29 мар. Депутаты Государственной думы от ЛДПР планируют внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о господдержке многодетных семей, сообщает Федеральное агентство новостей.
Документ, который подготовили Иван Сухарев, Сергей Каргинов и Василина Кулиева, предлагает решить проблему существующего в субъектах федерации варьирования понятия «многодетная семья» и мер поддержки соответствующей категории граждан.
Для несовершеннолетних детей из таких семей предусматривается бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей «в пределах норм и порядке, установленных правительством».
Всем многодетным семьям законопроектом предлагается также предоставлять разовый льготный кредит или беспроцентный заем на строительство или приобретение жилья. Для семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предусматривается предоставление жилых помещений «в первоочередном порядке, бесплатно в домах государственного и муниципального жилищных фондов».
В документе говорится о правах многодетных семей на садовые или огородные земельные участки «в первоочередном порядке» в размере не менее 0,15 гектара, а также разовое обеспечение земельными участками в целях создания крестьянских (фермерских) хозяйств, малых и других предприятий с предоставлением льгот по налогообложению в соответствии с российским законодательством.
Законопроектом уточняются вопросы финансирования соответствующих мер поддержки. За счет средств федерального бюджета предусматривается оплата расходов на получение кредита или займа на строительство или приобретение жилья, а также на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. Этот источник финансирования также может быть использован для обеспечения лекарственными средствами детей из многодетных семей.
За счет средств бюджетов российских субъектов, в свою очередь, предлагается оплачивать проезд детей в общественном транспорте. Помимо этого, в законопроекте содержится норма о создании общественных объединений многодетных семей. Уточняется, что органы госвласти и местного самоуправления должны оказывать поддержку их деятельности.
В начале апреля депутаты ЛДПР планируют внести законопроект в Госдуму. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
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