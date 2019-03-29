РИАМО - 29 мар. Президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, представители руководства администрации Кремля и все члены правительства подали декларации о доходах за 2018 год, сообщает ТАСС.

«Все сдали. (Декларации – ред.) будут опубликованы в сроки, установленные законом», – сказал главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, подали ли уже президент и чиновники, на которых распространяется соответствующее требование, свои декларации о доходах за минувший год.

Согласно закону, высокопоставленные госслужащие должны представлять декларации о своих доходах, а также о доходах жен/мужей и несовершеннолетних детей до 1 апреля ежегодно. Эти сведения публикуются после их проверки, примерно через две недели после истечения срока подачи деклараций.

Год назад президент задекларировал доход за 2017 год в размере 18 миллионов 728 тысяч 268 рублей.

Председатель правительства Дмитрий Медведев и члены правительства подали информацию о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за прошлый год.

Указ президента о порядке размещения на официальных сайтах органов власти и в СМИ сведений о доходах и имуществе госслужащих и членов их семей был подписан в 2009 году. С тех пор сведения об имущественном положении и доходах членов семей главы государства, председателя правительства, министров, работников администрации Кремля, полпредов президента в округах, депутатов Госдумы и членов СФ подаются в налоговые органы и публикуются на официальных интернет-порталах.

В 2013 году вступил в силу закон, согласно которому чиновники и парламентарии должны отчитываться не только о доходах, но и о крупных тратах.

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