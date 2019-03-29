РИАМО - 29 мар. Международный аэропорт «Шереметьево» с 31 марта по 27 октября переходит на весенне-летнее расписание полетов, в ходе летней навигации авиакомпании увеличат количество рейсов на популярных маршрутах, а также расширят свою маршрутную сеть, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Всего в летнем сезоне из «Шереметьева» регулярно будут выполнятся полеты по 220 маршрутам (62 внутренних и 158 международных) из них 69 направлений уникальные в МАУ (Московском авиационном узле – ред.), 18 маршрутов будут новыми. В целом за весенне-летний период аэропорт планирует обслужить более 30 миллионов пассажиров», – говорится в сообщении.

В предстоящем весенне-летнем сезоне авиакомпания «Аэрофлот» будет выполнять рейсы по 159 маршрутам, среди них 58 – на территории России, 18 – в семи странах СНГ и 83 – в дальнем зарубежье. География полетов компании охватит 54 страны. С 1 июня в расписании «Аэрофлота» появятся новые ежедневные рейсы в Марсель и Пальма-де-Майорку.

В летнюю навигацию «Аэрофлот» увеличит частоту рейсов на популярных внутренних направлениях: до пяти ежедневных рейсов в Анапу и до 11 – в Сочи. Также вырастет количество рейсов в другие российские города: до трех ежедневных рейсов в Белгород и Ижевск, до шести – в Саратов.

Также с 1 июня вдвое вырастет количество рейсов в Сеул по сравнению с зимним сезоном. Кроме того, в летнем сезоне авиакомпания традиционно увеличит частоту полетов в Пекин.

«Авиакомпания «Россия» с апреля начинает выполнять два рейса в день в Калининград и один ежедневный рейс в Петропавловск-Камчатский. Кроме этого, маршрутная сеть авиакомпании пополнится новыми международными направлениями в Париж и Ниццу», – добавляется в материале.

С 22 апреля к полетам из «Шереметьева» вновь приступает авиакомпания «Белавиа»: открываются ежедневные рейсы в Минск. Cо 2 июня Brussels Airlines начнет выполнение регулярных рейсов в Брюссель, а также откроются полеты в Ханой от авиакомпании Vietnam Airlines.

В весенне-летнем сезоне Nordwind планирует выполнять до четырех рейсов в день в Анталью, Royal Flight также планирует увеличить частоту рейсов в этом направлении до 25 в неделю. Nordwind откроет новые направления в Ганновер, Джидду, Жирону, Ленкорань и Пальма-де-Майорку, увеличит частоту рейсов в Симферополь.

Иностранные компании увеличивают свои программы полетов: Finnair будет выполнять дополнительный четвертый ежедневный рейс в Хельсинки, Hainan Airlines с 20 мая откроет сезонные рейсы в Хайкоу, а Alitalia с 27 июля возобновит рейсы в Милан. С 24 апреля возобновятся рейсы в Анталию авиакомпании AzurAir.

«В ходе летней навигации в расписании авиакомпаний, выполняющих рейсы из «Шереметьева», появятся новые направления в города Китая. 10 новых маршрутов в города КНР будут в расписании авиакомпании «Икар», маршрутная сеть авиакомпании Royal Flight пополнится направлениями в Нинбо, Тайбэй и Хефей, рейсы в Хайкоу будет выполнять компания Hainan Airlines. Всего в сезонном расписании значится 27 маршрутов в Китай на 11 авиалиниях», – уточняется в материале.

С 18 марта по 13 мая аэропорту проводится плановая работа по подготовке всех служб к весенне-летнему периоду, включающая инструктаж работников подразделений, подготовку наземной техники, оборудования, технических средств, аэродрома, сооружений и зданий. Готовность техники, оборудования и средств механизации к новому сезону проверяют специальные комиссии.