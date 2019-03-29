РИАМО – 29 мар. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с руководителями крупнейших российских IT-компаний заявил, что из федерального бюджета в развитие цифровой экономики вложат около 2 триллионов рублей, сообщается на сайте kp.ru.

«Мы собираемся вложить в ближайшее время в развитие цифровой экономики, которая, безусловно, так или иначе влияет на развитие Рунета, ну и наоборот, около 2 триллиона рублей. Для сопоставления – это 2% ВВП. Наш ВВП сейчас, если просто теперь считать, он равен 100 триллионам рублей в настоящий момент», – заявил Медведев.

По его словам, экономика Рунета растет до 15% в год, «что существенно выше, чем рост всей экономики в целом».

«Мы боремся там за каждый процент и считаем, что 3% – это уже очень хорошо, поэтому 2,5% – это тоже не совсем плохо. А тут – 15%. И поэтому выжать из этого вы должны все, но и государство, конечно, тоже», – заявил премьер-министр.