РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 мар. Путешествие-фотоквест «Веселые истории» состоится в парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец в субботу, к участию приглашаются все желающие, необходимо зарегистрироваться на мероприятие, сообщается в Instagram-аккаунте городских парков.

«К участию приглашаются команды от 2 до 6 человек без возрастных ограничений (однако в команде обязательно должен быть один участник старше 16 лет). Этот квест подойдет как для компании веселых ребят, так и для дружных семей», – говорится в сообщении.

В соревнованиях командам-участникам предстоит сделать самые необычные тематические кадры в местах по заданному маршруту.

«При себе необходимо иметь фотоаппарат либо смартфон с хорошей камерой, а также usb-провод к своему устройству. Начало 30 марта в 12:00. Фотоквест пройдет на «Наташинских прудах». Регистрация для участия в фотоквесте обязательна», – говорится в сообщении.