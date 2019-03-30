РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 мар. В подмосковных Люберцах вечером в субботу в рамках акции «Час Земли» отключат подсветку здания администрации и Дворца культуры, сообщается в Instagram-аккаунте управления по охране окружающей среды администрации муниципалитета.

Уже в 13 раз, по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF), в 2019 году состоится самая массовая экологическая акция «Час Земли». Акция направлена на привлечение внимания людей к проблеме истощения природных ресурсов.

«Администрация городского округа Люберцы примет участие в акции, частично будет отключено иллюминационное освещение в Центральном парке, отключат архитектурную внешнюю подсветку во Дворце культуры и на здании администрации», – говорится в сообщении.

«Час Земли» пройдет в субботу в 20:30. Участие может принять любой желающий, для этого необходимо выключить все освещение и электроприборы на час, до 21:30.