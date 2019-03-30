РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 мар. В подмосковных Люберцах в субботу стартует турнир международной федерации тхэквондо.

Тридцатого марта на территории городского округа Люберцы в спортклубе «Спартак» состоится открытый турнир по тхэквондо международной федерации тхэквондо. В его рамках пройдет первенство спортклуба «Дан-Гун».

Участвовать будут 400 спортсменов из различных клубов международной федерации.

«Люберецкий филиал СК «Дан-Гун» входит в «РосМолСпорт Московской области». В СК «Дан-Гун», который действует уже 25 лет в Подмосковье находятся более 20 филиалов.