РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 мар. В подмосковных Люберцах в субботу стартует месячник по благоустройству, в рамках месячника в муниципалитете пройдут субботники.

В рамках месячника по благоустройству в субботу, а также 6, 13 и 20 апреля на территории городского округа Люберцы будут проходить субботники. В рамках субботников приведут в нормативное состояние малые архитектурные формы, ограждения, фасады зданий.

Также в порядок приведут памятники в скверах и парках.