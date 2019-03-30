РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 мар. В подмосковных Люберцах в субботу откроют месячник благоустройства парадом коммунальной техники.

Тридцатого марта парад коммунальной техники откроет месячник благоустройства в городском округе Люберцы. В текущем году субботники также пройдут 6, 13 и 20 апреля.

В порядок приведут городские и дворовые территории, вылетные магистрали, парки, территории учреждений образования, здравоохранения, торговли, промышленности, места воинской славы, пляжные зоны.

Всех желающих приглашают принять участие. Также всех обеспечат инвентарем, угостят горячей кашей, выпечкой и чаем.