РИАМО - 29 мар. Застройщик устранил нарушения, допущенные в содержании стройплощадки при возведении трех корпусов жилого комплекса «Лесной» в микрорайоне Холмы городского округа Егорьевск, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области в ходе совместной проверки со специалистами ГБУ «Мособлстройцнил» выявил замечания в части содержания строительной площадки строящихся корпусов 1-1, 2-4, 2-5, входящих в состав ЖК «Лесной». Застройщик оперативно устранил нарушения», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора региона Артур Гарибян.

Он добавил, что площадь зданий второй очереди строительства составит 11,5 тысяч квадратных метров. Новостройки рассчитаны на 154 квартиры.

По его словам, в настоящее время на корпусах 1-1 и 2-4 ведутся работы по устройству монолитных конструкций зданий, на корпусе 2-5 идут отделочные работы.

В благоустройстве учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На территории появятся детская и спортивная площадки, парковочные места.

Застройщиком выступает ООО «Холмы». Инспекторы завершат проверку на объекте 5 апреля.

Закончить строительство корпуса 2-5 планируется в четвертом квартале 2019 года, корпусов 1-1 и 2-4 – в первом квартале 2020 года.