РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 мар. В подмосковном Подольске в субботу начнется ежегодный месячник по благоустройству и проходить он будет до конца апреля, в ходе него на территории горокруга будут проведены субботники.

В Подольске в субботу стартует месячник по благоустройству, который начнется с субботника. Данный месячник проводится в целях очистки территории городского округа от мусора и продлится до мая. Следующие субботники будут проходить 6, 13 апреля и так далее, а 20 апреля планируется провести общеобластной субботник.

В ходе субботников планируется провести работу по очистке дворов, мест общего пользования, а также закрепленных за предприятиями территорий. На субботники приглашаются все желающие.