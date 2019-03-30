РИАМО (КОРОЛЕВ) – 30 мар. В родильном доме подмосковного Королева в субботу состоится День открытых дверей, говорится в сообщении пресс-службы городской больницы.
«Будущие родители смогут задать интересующие вопросы врачам, а также осмотреть отделения, палаты и новое оборудование», – говорится в сообщении.
Мероприятие начнется в 11:00 по адресу: улица Октябрьская, дом №30. Предварительная запись не требуется.
Дни открытых дверей проводят в роддоме Королева ежемесячно.
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