РИАМО - 29 мар. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями социальной сети «ВКонтакте» рассказал, что в своей молодости ставил музыку на дискотеках, сообщает Газета.ru.

Премьер-министр уточнил, в молодости он слушал определенное направление музыки.

«Не секрет – это был рок», – уточнил Медведев.

Он подчеркнул, что в настоящее время стал более «толерантным и всеядным» в плане музыкальных произведений.

По словам Медведева, из российских исполнителей он слушает группы «Сплин», «Аквариум», «Би-2», «Чайф» и «Кино».

В пятницу Медведев в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» отвечал на вопросы пользователей.