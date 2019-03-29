РИАМО - 29 мар. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями социальной сети «ВКонтакте» рассказал, что в своей молодости ставил музыку на дискотеках, сообщает Газета.ru.
Премьер-министр уточнил, в молодости он слушал определенное направление музыки.
«Не секрет – это был рок», – уточнил Медведев.
Он подчеркнул, что в настоящее время стал более «толерантным и всеядным» в плане музыкальных произведений.
По словам Медведева, из российских исполнителей он слушает группы «Сплин», «Аквариум», «Би-2», «Чайф» и «Кино».
В пятницу Медведев в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» отвечал на вопросы пользователей.
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